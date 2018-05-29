أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الثلاثاء، عن اتفاق بين سوريا وأبخازيا وأوسيتيا، على تبادل الاعتراف وإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر رسمي في الوزارة قوله، "تم الاتفاق بين الجمهورية العربية السورية وكل من جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية على تبادل الاعتراف وإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارة".

وبين المصدر ان الاتفاق جاء "تجسيدا للإرادة المشتركة في تطوير العلاقات بين الجمهورية العربية السورية وكل من جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية وتقديرا لمواقفهما الداعمة إزاء العدوان الإرهابي الذي تتعرض له سوريا".

وكان البرلمان التونسي من أول البرلمانات التي طالبت باعادة العلاقة الديبلوماسية مع سوريا، بعد قطعها عام 2012.

وتدهورت العلاقة الديبلوماسية بين سوريا وعدد من الدول العربية والعالمية مع بدء الاحداث فيها عام 2011، حيث عمدت بعض الدول الى سحب ممثليها الديبلوماسيين واغلاق سفاراتها في دمشق.

سيريانيوز