أعلنت وزارة المالية، يوم الاثنين، عن إجراء مسابقة لتعيين 172 عاملا من الفئة الأولى من حملة الإجازة في الحقوق والاقتصاد أو ما يعادلها في الإدارة المركزية ومديرياتها بالمحافظات.

وبينت الوزارة في إعلان صادر عنها، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن "الوظائف الشاغرة المطلوبة هي "دارس" للعمل في الإدارة المركزية وفي قسمي الخزينة والاستعلام الضريبي بمديريات المالية بمحافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا والحسكة والسويداء والقنيطرة".

وأشار الإعلان إلى أنه "يتم تقديم الطلبات إلى ديوان وزارة المالية الإدارة المركزية في دمشق وذلك اعتبارا من يوم 15 تموز ولغاية نهاية الدوام الرسمي من 15 آب المقبل".

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل لزيارة موقعها الإلكتروني على الانترنت.

وكانت وزارة المالية أجرت عام 2017 عن مسابقة المصارف العامة الصناعي-الزراعي التعاوني-العقاري-التسليف الشعبي-التجاري السوري- التوفير، لتعيين عمال من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة .

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