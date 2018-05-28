كليفلاند يحسم المواجهة الحاسمة امام بوسطن ويبلغ نهائي دوري السلة الاميركي اخبار الرياضة شارك

قهر "الملك" ليبرون جيمس بوسطن سلتيكس 87-79 بتسجيله 35 نقطة مع 15 متابعة و9 تمريرات حاسمة ليقود كليفلاند كافالييرز الى نهائي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في كرة السلة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وبفضل هذا الفوز في المباراة السابعة، حسم كليفلاند نتيجة السلسلة في صالحه 4-3 ملحقا بمنافسه اول خسارة في عقر داره في بلاي اوف هذا الموسم في 11 مباراة خاضها، في حين بلغ جيمس النهائي الثامن تواليا له، كما تأهل فريقه الى النهائي الرابع تواليا علما بانه خاض المباريات النهائية في المواسم الثلاثة الاخيرة ضد غولدن ستايت ووريرز واحرز اللقب مرة واحدة عام 2016.



اما جيمس (33 عاما)، فيسعى الى احراز لقبه الرابع بعد ان توج بطلا ايضا مرتين في صفوف ميامي هيت عامي 2012 و21013.



ويلتقي كليفلاند في نهائي الدوري مع غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الماضي او هيوستن روكتس المتعادلين 3-3 علما بان المباراة السابعة الحاسمة بين الفريقين تقام الاثنين في هيوستن.



وكان كليفلاند تغلب على بوسطن 109-99 الجمعة ليفرض مباراة سابعة بينهما. سيريانيوز 2018-05-28 17:39:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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