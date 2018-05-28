التقى وفداَ ألمانياَ، يوم الاثنين، مسؤولين من "الإدارة الذاتية الديمقراطية" في مقاطعة الجزيرة.

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وذكرت وسائل اعلام كردية ان " الإدارة الذاتية الديمقراطية " في مقاطعة الجزيرة استقبلت وفداً ألمانياً ضم برلمانيين وأعضاء من حزب اليسار الألماني بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين ".

واشارت الى ان الوفد "وصل الى روج آفا اليوم للاطلاع على الأوضاع التي تعيشها هذه المنطقة عن قرب".

و أعلن الأكراد في آذار عام 2016 النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم التي قسموها إلى ثلاثة أقاليم هي الجزيرة (محافظة الحسكة، شمال شرق) والفرات (شمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) وعفرين (شمال غرب، تقع في محافظة حلب).