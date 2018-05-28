توقفت المباراة الأولى للاسباني رافايل نادال المصنف اول وحامل اللقب في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بسبب الأمطار التي عطلت عددا من المباريات الأخرى في اليوم الثاني.

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وكان نادال، الساعي الى الفوز باللقب للمرة الثانية تواليا والحادية عشرة في مسيرته، يتواجه على الملعب المركزي مع "الخاسر المحظوظ" الايطالي سيموني بوليلي الذي حجز مكانه في القرعة الأساسية رغم خسارته في التصفيات، وذلك بسبب الانسحابات.



وحسم الاسباني المجموعتين الأوليين 6-4 و6-3 وكان متخلفا في الثالثة صفر-3 قبل أن تتدخل الأمطار وتوقف المباراة.



وبلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يصارع من أجل استعادة مستواه السابق، الدور الثاني بفوزه على البرازيلي المغمور روجيريو دوترا سيلفا 6-3 و6-4 و6-4 .



ولم تكن البداية سهلة على الصربي الذي يخوض البطولة المتوج بلقبها عام 2016 وهو مصنف 22، إذ تخلف صفر-2 في بداية المجموعة الأولى بعد تنازله عن إرساله لكنه استعاد توازنه في طريقه لإنهائها لصالحه في غضون 38 دقيقة.



ويلتقي ديوكوفيتش، الفائز بـ12 لقبا كبيرا في مسيرته آخرها يعود الى رولان غاروس بالذات عام 2016 حين تغلب على البريطاني اندي موراي، في الدور الثاني أحد الإسبانيين دافيد فيرر، وصيف بطل 2013، أو خاومي مونار الصاعد من التصفيات.



خرج السويسري ستانيسلاس فافرينكا، وصيف العام الماضي وبطل 2015، مبكرا بسقوطه في الدور الاول أمام الاسباني غييرمو غارسيا لوبيز بخمس مجموعات 2-6 و6-3 و6-4 و6-7 (5-7) و3-6.



ولم يستعد السويسري المصنف ثالثا في العالم سابقا و30 حاليا، مستواه السابق بعدما أجرى عمليتين لركبته اليسرى في آب الماضي، وهو لم يفز هذا الموسم الا في اربع مباريات مقابل ست هزائم.



وعاد فافرينكا (33 عاما) الذي خسر نهائي 2017 أمام الاسباني رافايل نادال، الى الملاعب في بداية الموسم في كانون الثاني، لكن بعد اربع مشاركات دون نتائج تذكر مترافقة مع لياقة بدنية ضعيفة، قرر السويسري أخذ قسط من الراحة لفترة امتدت نحو ثلاثة اشهر، قبل ان يشارك على الملاعب الترابية في جنيف الأسبوع الماضي ويفوز بمباراة واحدة.