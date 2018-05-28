أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الاثنين، أنها تناقش التطورات في جنوب سوريا مع واشنطن وموسكو ، حيث تم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على منطقة "عدم التصعيد" التي أقيمت العام الماضي.

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وقال مسؤول لـ(رويترز)، طالبا عدم نشر اسمه، ان الدول الثلاث التي وقعت اتفاق العام الماضي لإقامة المنطقة اتفقت على "ضرورة الحفاظ عليها كخطوة مهمة لتسريع وتيرة المساعي للتوصل إلى حل سياسي في سوريا ".

وكانت صحيفة (الشرق الاوسط) نقلت عن دبلوماسيين غربيين، عن اتصالات امريكية مكثفة لدفع روسيا لالتزام اتفاقية "خفض التصعيد" في جنوب سوريا ومنع القوات النظامية وايران من التقدم في المنطقة.

وجاء ذلك عقب تحذير الخارجية الأمريكية من إجراءات "حازمة ومناسبة" في حال تم خرق إطلاق النار في "منطقة خفض التوتر" في الجنوب السوري مع قرب استعداد الجيش النظامي لإطلاق عملية عسكرية في تلك المنطقة.

وتشكل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا إحدى مناطق "خفض التصعيد" باتفاق أميركي - روسي - أردني في تموز الماضي.

وتوصلت الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران لاتفاق خلال اجتماع استانا في أيلول الماضي على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

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