انفجر لغم أرضي، يوم الاثنين، على طريق حمص- سلمية، مما اسفر عن اصابة عسكريين اثنين بجروح.

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عسكريين اثنين أصيبا نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات المسلحين بالقرب من منطقة الفيلات على طريق حمص – سلمية

وسبق أن لقي عشرات الأشخاص حتفهم و أصيب آخرون جراء حوادث اطلاق نار او قنص او نتيجة الألغام المزروعة في عدة مناطق سورية.