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"آبل" تعلن أن CarPlay تدعم أكثر من 400 سيارة
علوم وتكنولوجيا

كشفت شركة "آبل" عن دعم منصة CarPlay لأكثر من 400 سيارة في الوقت الراهن، وذلك بعد نحو 3 سنوات على طرح الشركة للمنصة المخصصة للسيارات.


وقال موقع cnet  الأمريكي، ان الشركة الأمريكية  استطاعت تحقيق هذا الإنجاز بعد أن أضافت سيارة سوبارو دبليو آر سى 2019 دعم كار بلاى ودعم أندرويد أوتو، كما كشفتMazdaمؤخرًا دعم CarPlay لأول مرة مع سيارة سيدان 2018 6.

ولفت الموقع ال انه ورغم أن دعم منصة carplay بالمزيد من السيارات يعد بمثابة خطوة مهمة ومفيدة لمستخدمي هواتف أيفون، إذ سيمكنهم التحكم في سياراتهم بكل سهولة بواسطة هواتفهم الذكية، إلا أن هناك بعض الاتجاهات المثيرة للقلق حول مستقبل توافر CarPlay، إذ لمحت BMW إلى أنها قد تبدأ في فرض رسوم اشتراك سنوي لاستخدام CarPlay، وهو اقتراح محبط لهذه التكنولوجيا المجانية.

وكانت شركة "غوغل" تقول أيضًا إن Android Auto مدعوم بأكثر من 400 سيارة، بالإضافة إلى العديد من أنظمة المعلومات والترفيه ما بعد البيع.

سيريانيوز
2018-05-28 10:05:38
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