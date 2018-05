بـ6 خطوات .. "غوغل كروم" يحمي جهازك من البرمجيات الضارة! علوم وتكنولوجيا شارك

يوفر متصفح "غوغل كروم" للمستخدمين أداة على نظام تشغيل "ويندوز"، تعمل على تأمين الأجهزة من البرمجيات الضارة.

ويوجد في متصفح "كروم" ماسح للبرامج الضارة الموجودة على الانترنت، حيث يعمل هذا الماسح الضوئي بشكل دوري من أجل تنظيف الملفات الموجودة في متصفح المستخدم. وللتعرف على طريقة جراء فحص ضوئي للتأكد من خلو الجهاز من البرامج الضارة نقوم بمايلي:

1- يضغط المستخدم على قائمة الثلاثة نقاط الموجودة أعلى اليسار من متصفح كروم، ومنها يختار الإعدادات. 2- يتوجه المستخدم إلى أسفل القائمة، ويختار “خيارات متقدمة" لإظهار كافة الخيارات. 3-يبحث عن خيار Reset and clean up header’، حيث سيجده المستخدم أسفل القائمة. 4- يضغط المستخدم بعد ذلك على Clean up computer. 5- بمجرد الضغط عليها، سيجد المستخدم خيار Find and remove harmful software، وهو ما يعتبر برنامج مكافحة البرامج الضارة بكروم. 6- بمجرد إكمال العملية، سيخبر كروم المستخدم فى حالة العثور على أى شيء ضار على جهاز الكمبيوتر. سيريانيوز

