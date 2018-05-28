قال تقرير حديث، ان شركة "مايكروسوفت" تعمل على تطوير اداة يمكنها تحديد التحيز أوتوماتيكياً داخل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبين التقرير ان أداة مايكروسوفت ستتمتع بالقدرة على مساعدة الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون الوقوع في فخ التمييز ضد مجموعات معينة من الناس عن غير قصد.

وقال كبير الباحثين في شركة مايكروسوفت ريتشارد كارونا، "على الرغم من أن أداة مايكروسوفت الجديدة قد لا تقضى على مشكلة التحيز التي قد تتسلل إلى نماذج التعلم الآلي بالكامل، فإنها ستساعد الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي على رصد المزيد من حالات عدم الإنصاف".

وأضاف كارونا "بالطبع لا يمكننا أن نتوقع الكمال - هناك دائما بعض التحيز غير المكتشف أو الذى لا يمكن القضاء عليه - الهدف هو أن نفعل ما بوسعنا".

وكانت "فيسبوك" كشفت في وقت سابق من هذا الشهر عن أداة للكشف عن التحيز، وجاء ذلك في المؤتمر السنوي للمطورين، حيث يطلق على الاداة اسم Fairness Flow، اذ اكتشفت الشبكة الاجتماعية أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مهمة يتزايد في الشركة.