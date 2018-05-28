كشفت تقارير، ان شركة "هواوي" تعمل على إنتاج أول هاتف قابل للطي، وذلك بالتعاون مع شركة صينية متخصصة في مجال الشاشات.

وقال تقرير نشرته مصادر كورية، ان الهاتف الجديد من "هواوي" سيكون متوفر تجارياً بحلول شهر تشرين الثاني.

وبينت المصادر إن الجهاز سيدعم بشاشة كبيرة قياس 8 بوصة مرنة، كما سيكون منافس قوى لهاتف جلاكسى نوت 9، الذى ستكشف عنه "سامسونج" خلال الشهور المقبلة.

يشار الى ان شركة BOE تطور أربعة تصاميم مختلفة للهاتف الذكي مع شركتين، وهما شياومى و أوبو، فشركة سامسونج تطور شاشاتها المرنة الخاصة بها، أما الشركاء المحتملين للشركة الصينية فهما لينوفو و ZTE.

وظهرت تقارير سابقه كشفت عن خطط "هواوي" لتطوير هاتف ذكى قابل للطي، إذ ظهرت الأنباء الأولى منذ شهرين عندما قامت الشركة بتسجيل براءة اختراع لجهاز مزود بشاشة عرض مرنة.

سيريانيوز