|
|
|
الكهرباء: عودة المجموعة الأولى من محطة محردة للخدمة
|
الاخبار المحلية
|
أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاثنين، عن عودة المجموعة الأولى في محطة توليد محردة
الحرارية في حماه للخدمة مجدداً.
|
لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة
اضـغـط هـنا
وأوضحت الوزارة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن المجموعة
الأولى في محطة توليد محردة عادت للخدمة، مما سينعكس إيجاباً على واقع التيار
الكهربائي في مدينة حلب".
وكانت المحطة بمجموعاتها الثلاثة خرجت من الخدمة بسبب اعتداء بالقذائف
الصاروخية على المحطة تسببت بإضرار على قواطع " ٢٣٠ ك.ف".
و سبق وتعرضت محطة محردة، التي تعد إحدى أهم محطات توليد الطاقة المغذية
للمنطقة الوسطى، لاعتداءات متكررة خلال الفترة الماضية أدت إلى مصرع وإصابة
العديد من العاملين وإلحاق أضرار مادية كبيرة.
سيريانيوز
|
|
2018-05-28 13:16:59
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: