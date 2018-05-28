أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاثنين، عن عودة المجموعة الأولى في محطة توليد محردة الحرارية في حماه للخدمة مجدداً.

وأوضحت الوزارة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن المجموعة الأولى في محطة توليد محردة عادت للخدمة، مما سينعكس إيجاباً على واقع التيار الكهربائي في مدينة حلب".

وكانت المحطة بمجموعاتها الثلاثة خرجت من الخدمة بسبب اعتداء بالقذائف الصاروخية على المحطة تسببت بإضرار على قواطع " ٢٣٠ ك.ف".

و سبق وتعرضت محطة محردة، التي تعد إحدى أهم محطات توليد الطاقة المغذية للمنطقة الوسطى، لاعتداءات متكررة خلال الفترة الماضية أدت إلى مصرع وإصابة العديد من العاملين وإلحاق أضرار مادية كبيرة.

سيريانيوز