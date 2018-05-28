جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، رفضه لأي وجود عسكري إيراني في سوريا، وذلك قبل زيارته المرتقبة لفرنسا وألمانيا لبحث الملف الإيراني مطلع الشهر القادم.

ونقلت وكالات انباء عن نتنياهو قوله، خلال اجتماع مع نواب برلمانيين من حزبه "الليكود"، ان "موقفنا واضح في ما يتعلق بسوريا، لا مكان لأي وجود عسكري إيراني في أي جزء من سوريا مهما كان حجمه".

وكان نتنياهو اعلن،الأربعاء الماضي، ان بلاده لن تسمح لإيران بتعزيز وجودها في سوريا واستمرارها في بناء قوتها النووية"

ومن المخطط أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي فرنسا وألمانيا في 4-6 الشهر المقبل لبحث القرار الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والوجود الإيراني في سوريا.

كما سيجري وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، زيارة إلى روسيا، الأربعاء المقبل، لبحث الوجود العسكري الإيراني في سوريا، مع نظيره الروسي، سيرغي شويجو.

وتعارض إسرائيل مرارا الوجود الإيراني في سوريا، وتعتبره تهديدًا لها.

وشنت اسرائيل في الفترة الاخيرة سلسلة غارات على اهداف ومواقع عسكرية ايرانية في مناطق بسوريا، قتل فيها ضباط إيرانيون

وتعتبر ايران تواجد قواتها في سوريا امر شرعي، وجاء بطلب من دمشق، ولن تخرج منها، وذلك رداً على مطالبات دولية لاسيما اسرائيل و أميركا بإخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وتقدم إيران الدعم للنظام السوري، بشكل عسكري وسياسي واقتصادي، حيث تتواجد قوات الحرس الثوري الإيراني دعما لمعارك الجيش النظامي، كما تدعم طهران مجموعات عدة تعمل في الميدان، وبعضها يعمل على حراسة المراقد الشيعية في سوريا.