اعتبر رئيس "الائتلاف الوطني" المعارض عبد الرحمن مصطفى، يوم الاثنين، أنه لابديل عن جنيف كمسار سياسي لحل الازمة السورية.

وأضاف رئيس الائتلاف، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أنه أكدّ للمبعوث الهولندي الخاص الى سوريا جيرارد ستينغ، على "ضرورة الالتزام بالحل السياسي وفق القرارات الدولية وبيان جينيف مع التطبيق الكامل للقرار 2254 ".

وكان قرار مجلس الأمن رقم 2245 اعتمد بيان جنيف، ودعا ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي وإجراء انتخابات برعاية أممية، مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

وكانت جولة من المفاوضات السورية برعاية أممية انعقدت في فيينا يومي 25 و26 كانون الثاني الماضي، بدلاً عن جنيف التي استضافت ثماني جولات من مفاوضات السلام السورية، انتهت آخرها في 14 كانون الأول الماضي.

وتتعثر الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بين النظام السوري والمعارضة ، بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع.

سيريانيوز