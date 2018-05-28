اعلن رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أحمد أوزومجو، يوم الاثنين، ان العينات التي تم جمعها من قبل مفتشي المنظمة من بعض المواقع في عدة مناطق تعرضت لهجمات كيماوية بسوريا، تثبت وجود مواد كيمياوية لم يسبق للنظام السوري الإفصاح عنها.

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واوضح أوزومجو، في لقاء مع إن (بي سي نيوز) التلفزيونية الأمريكية، أن "المنظمة تنتظر تفسيرًا معقولًا من الناحية التقنية من مسؤولي النظام بهذا الخصوص".

ودخل فريق تابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" مدينة دوما في 21 نيسان الماضي ، وزار احد المواقع، لجمع عينات على صلة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية في 7 من الشهر ذاته لتحليلها .

واشار الى "استمرار الهجمات باستخدام البراميل المتفجرة التي تحتوي غاز الكلور، وغاز السارين السام، في سوريا".

وأضاف أنه "رغم إعلان النظام السوري عام 2013، أنه سلم كل مخزونه من المواد الكيمياوية، فإن استمرار الهجمات باستخدام الأسلحة الكيمياوية تثير المخاوف من أنه قد يكون احتفظ ببعض المواد المحظورة."

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الأمر الذي تنفيه السلطات السورية.