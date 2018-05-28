أكد مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا، يوم الاثنين أن "الأمم المتحدة تسلمت قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية"، مضيفا أن "الأمم المتحدة تجري بحثها بالعناية".

وقال مكتب دي ميستورا، في تصريح كتابي لوكالة (سبوتنيك) مجيباً على سؤال، عما إذا تسلمت الأمم المتحدة قائمة أسماء المرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية "أنا أستطيع أن أؤكد على أن مكتب المبعوث الأممي الخاص تسلم قائمة الأسماء من الحكومة السورية. في هذه المرحلة يتم بحثها بعناية".

ولم يقدم مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا أي تفاصيل أخرى.

وسلمّت وزارة الخارجية والمغتربين، السبت الماضي، لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي الذين تدعمهم الحكومة السورية لسفيري روسيا وإيران لدى دمشق.

وكان الكرملين قال قبل نحو أسبوع، عقب زيارة الرئيس الأسد إلى سوتشي ولقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن الاسد اتخذ قرارا بإرسال ممثليه من أجل العمل على تشكيل اللجنة الدستورية التي يمكنها العمل على صياغة القانون الأساسي في سوريا. وسيتم توجه الوفد إلى الأمم المتحدة وذلك على أساس عملية جنيف.

واعتبر الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, في شباط الماضي, أن جنيف السبيل الوحيد لوضع أسس الدستور السوري الجديد، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة دستورية في جنيف.

ورعت روسيا مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية في كانون الثاني الماضي, والذي قاطعته "هيئة التفاوض", وخرج بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي إلى سوريا أن اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

سيريانيوز