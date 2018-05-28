تميل درجات الحرارة للانخفاض، يوم الاثنين، حيث يكون الجو غائماً، وسط هطول أمطار مصحوبة بالرعد في عدة مناطق متفرقة بالبلاد.

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وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرتها بحسب وكالة (سانا)، أن "يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ".

وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بمقدمة منخفض جوي مرفق بكتلة معتدلة ورطبة نسبيا في طبقات الجو العليا.

وتحدثت صفحات التواصل الاجتماعي عن هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد بمدينة درعا، كما ضربت عاصفة غبارية على امتداد الحدود مع العراق المناطق الريفية الحدودية جنوب شرق الحسكة ، حيث أدت إلى تعطل حركة المرور وحجب الرؤية وإحداث أضرار كبيرة في شبكة الكهرباء.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

دمشق 31-18 30-17 29-16

القنيطرة 27-16 26-14 25-13

درعا 32-20 29-19 28-16

السويداء 29-18 28-16 27-14

حمص 30-17 28-17 29-16

حماة 33-19 31-18 30-17

الحسكة 35-20 33-18 31-17

اللاذقية 27-20 26-19 25-18

طرطوس 26-18 25-18 24-17

حلب 33-18 31-17 30-16

إدلب 31-18 29-17 28-16

دير الزور 39-22 35-20 33-18

الرقة 36-20 33-18 32-17