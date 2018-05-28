أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاثنين، عن انقطاع التيار في محافظة دير الزور، نتيجة عطل على خط توتر عالي ٤٠٠ ك.ف جندر تدمر.

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واشارت الوزارة، عبر صفحتها على (فيسبوك)، الى ان "ورشات الكهرباء توجهت لمسار الخط للكشف عليه وإصلاح العطل".

وكان وفد حكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، قام في 13 الشهر الجاري، بزيارة عمل إلى محافظة دير الزور للاطلاع على الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في المحافظة، حيث تم إعلان عودة التيار الكهربائي بالكامل الى المدينة.

وكان قطاع الكهرباء في سوريا مر بظروف وتحديات نتيجة الحرب، بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.