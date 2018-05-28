نفت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، الأنباء حول اعتراض قاذفات روسية لمقاتلتين إسرائيليتين في سماء لبنان.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأكدت الوزارة، في بيان، نشرته وكالات انباء روسية، أن "المعلومات التي نشرتها إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن اعتراض" قاذفات "سو 43" الروسية لمقاتلتي "F-16" الإسرائيليتين في سماء لبنان مجرد حماقة هواة".

وأوضحت الدفاع الروسية أن "قاذفات "سو 34" المتعددة الأغراض الروسية الموجودة في سوريا ضمن القوات الروسية لا تستخدم في عمليات اعتراض للأهداف الجوية ولا تنفذ مهام في المجال الجوي اللبناني".

ويأتي النفي الروسي عقب نشر صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تقريرا في وقت سابق اليوم قالت فيه إن قاذفات "سو 34" الروسية نفذت مهام اعتراض لمقاتلتين إسرائيليتين فوق أراضي لبنان، مشيرة إلى أن الطائرتين الإسرائيليتين اضطرتا إلى تغيير مسارهما.

ويستخدم الجانب الإسرائيلي المجال الجوي اللبناني بالتحديد لضرب أهداف عسكرية في سوريا.

يشار الى ان الطائرات الاسرائيلية اعتدت عدة مرات على قواعد عسكرية في سورية مستخدمة الأجواء اللبنانية.