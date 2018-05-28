كشفت مصادر معارضة عن انفجار طائرتين مسيرتين، تابعتين للجيش النظامي، مساء يوم الاحد، في ريف ادلب وداخل الحدود التركية.

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وتحدثت المصادر عبر مواقعها الالكترونية وصفحات التواصل ان "النظام السوري أو العناصر التابعة له ، لجأت الى استهداف مخيم للاجئين في ريف إدلب عبر طائرتين مسيرتين تحملان مواد متفجرة".

ولفتت المصادر إلى أن "طائرتين مسيرتين عن بعد انفجرتا في ريف إدلب الشمالي، إحداهن سقطت داخل الأراضي التركية، والاخرى سقطت في محيط قرية الحمبوشية بريف إدلب الغربي، بحسب شهود عيان من المنطقة.

ووثَّقت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بقايا الطائرة التي سقطت بالقرب من قرية الحمبوشية.

ولم يتم ذكر أي تفاصيل بخصوص كيفية انفجار او سقوط الطائرتين .

ويشار إلى أنه سبق وتم الإعلان عن إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية خلال النزاع الدائر في البلاد، كما أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.