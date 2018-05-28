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طائرات الروسية تعترض مقاتلتين إسرائيليتين فوق لبنان
الاخبار السياسية

اعترضت الطائرات الروسية مقاتلتين من سلاح الجو الإسرائيلي من طراز "إف-16" في شمال لبنان، على بعد 6 كيلومترات من الساحل.


ونقلت وكالة "فيستنيك موردافي" هذه الأنباء عن تويتر WaelAlRussi, الذي يتابع الأحداث في الشرق الأوسط. ويقوم الطيران الإسرائيلي برحلات منتظمة في سماء لبنان. والحقيقة هي أن هذا البلد لا يملك وسائل دفاع جوي وطيران جيد.

ويستخدم الجانب الإسرائيلي المجال الجوي اللبناني بالتحديد لضرب أهداف عسكرية في سوريا.

ويتم نشر مقاتلات "سو-30إس أم" و"سو-35" الروسية في سوريا من أجل المهمات الجوية.

يشار الى ان الطائرات الاسرائيلية اعتدت عدة مرات على قواعد عسكرية في سورية مستخدمة الاجواء اللبنانية.

سيريانيوز
2018-05-28 09:22:01
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