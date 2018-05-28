سجل سعر الذهب، يوم الاثنين، انخفاضاً بمقدار 100 ليرة عن آخر سعر له، وبلغ غرام الـ21 قيراط 16200 ليرة.

وقالت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، ان غرام الـ21 بلغ سعره 16200 ليرة للمبيع، و16100 ليرة للشراء.

وحددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ13886 ليرة للمبيع، و13786 ليرة للشراء.

وكان الذهب سجل يوم السبت سعر 16300 ليرة للشراء لغرام الـ21 قيراط.

سيريانيوز