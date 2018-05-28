أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري لعام آخر.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع في بروكسل، عبر بيان "مدد المجلس إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد النظام السوري حتى 1 حزيران 2019".

وأضاف البيان انه "نظرا للقمع المستمر للسكان المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي كذلك الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره، تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا".

وكان المجلس حدّث المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، فأزال اثنين من الأشخاص المتوفين من القائمة.

وتشمل القائمة المشمولة بالعقوبات 259 شخصا و67 كيانا مستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول.

وفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من العقوبات ضد النظام السوري، منذ بدء الأزمة السورية عام 2011 طالت عدة شخصيات سياسية وعسكرية ومسؤولين ووزراء ورجال أعمال ليصل عددهم في آذار الماضي إلى 261 شخص، في حين تم تجميد أصول 67 شركة.

سيريانيوز