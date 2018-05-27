خرجت الاميركية المخضرمة فينوس وليامس المصنفة تاسعة من الدور الاول لبطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الاربع الكبرى، بخسارتها امام الصينية كيانغ وانغ 4-6 و5-7 الأحد على ملاعب رولان غاروس.

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وثأرت الصينية بالتالي من خسارتها أمام فينوس (37 عاما) المصنفة أولى عالميا سابقا، وذلك في الدور الأول العام الماضي في رولان غاروس.



وخسرت الاميركية، المتوجة بسبعة ألقاب في الغراند سلام، بالتالي مباراتيها حتى الان في البطولات الكبرى هذه السنة، بعدما ودعت من الدور الاول في بطولة استراليا المفتوحة، علما انها بلغت العام الماضي نهائي البطولة الاسترالية ونهائي ويمبلدون الانكليزية.



وتلتقي الصينية، المصنفة 91 عالميا، في الدور الثاني الكرواتية بترا مارتيتش الفائزة على الصينية يافان وانغ 6-2 و6-3.



وستركز فينوس اهتمامها على مباريات الزوجي مع شقيقتها الاصغر سيرينا والتي تعود الى البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ تتويجها في استراليا 2017 وغيابها بسبب الحمل والانجاب.