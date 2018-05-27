فرض غولدن ستايت ووريرز الساعي الى الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الاميركي في كرة السلة للمحترفين، على ضيفه هيوستن روكتس مباراة سابعة حاسمة بعد فوزه عليه في اللقاء السادس في نهائي المنطقة الغربية 115-86 ليتعادلا 3-3.

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وبدأ ووريرز، بطل 2015 ايضا بقيادة المدرب والنجم السابق ستيف كير، المباراة بشكل سيء وتخلف في الربع الاول بفارق 17 نقطة (22-39) قبل ان ينتفض نجومه في الارباع الثلاثة الاخيرة ليستقر الفارق النهائي لصالحهم على 29 نقطة (الربع الثاني 29-22 والثالث 33-16 والاخير 31-9).



وافتقد هيوستن الى صانع العابه كريس الذي تعرض لاصابة عضلية في المباراة الخامسة، لكن حتى في وجوده، كان الانتصاران السابقان لغولدن ستايت كبيرين (الاول 119-106، والثاني 126-85) خلافا لانتصارات هيوستن.



وبعد البداية المتواضعة، تعملق الابطال بقيادة كلاي طومسون (35 نقطة) الذي نجح في 9 رميات ثلاثية، وستيفن كوري (29 نقطة) وكيفن دورانت (23 نقطة)، فيما اجتهد درايموند غرين في صناعة الالعاب (9 تمريرات حاسمة) بالاضافة الى مهمته الاصلية في الدفاع (10 متابعات).



في المقابل، بدا جيمس هاردن المرشح بقوة للقب افضل لاعب هذا الموسم، وكأنه يغرد وحيدا فسجل 32 نقطة مع سبع متابعات و9 تمريرات حاسمة.



وستتقرر في المباراة السابعة الفاصلة التي تجمع افضل فريق خلال الموسم المنتظم مع حامل اللقب وتقام ليل الاثنين على ملعب هيوستن، هوية بطل المنطقة الغربية لملاقاة بطل الشرقية الذي ستتحدد هويته في مباراة سابعة فاصلة ايضا ستقام ليل الاحد بين بوسطن سلتيكس وكليفلاند كافالييرز وصيف بطل الموسم الماضي.