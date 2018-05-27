أفادت وكالة الأنباء (رويترز)، يوم الأحد، نقلاَ عن مصدر حكومي، ان السلطات السورية تتوقع شراء أقلّ من مليون طنّ قمحًا محلياَ من المزارعين في موسم 2018 ، بسبب نقص هطول الأمطار.

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وأشار المصدر الى ان"وزارة الزراعة قدّرت الإنتاج بمليون طن، نقدّر المشتريات بأقلّ من ذلك، لكن سنشتري كل القمح الذي سيُقدم لنا في مراكز التجميع".

وتوقعت وزارة الزراعة إنتاج مليون طن هذا العام، بانخفاض حاد عن عام 2017.، بحسب ما أعلنته الوكالة.

وقدّرت سوريا محصول 2017 عند 2.17 مليون طنٍّ ، بينما قدّرته وكالات الأمم المتّحدة بنحو 1.8 مليون طن.

وكان وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي اعلن في شهر أيلول ان بلاده وقعت صفقة مع روسيا لتوريد 3 ملايين طن من القمح على مدى 3 سنوات، لكنها تعمل للحصول على التمويل من موسكو.

وتنفي المصادر الرسمية وجود أزمة في مادة القمح، حيث سبق للنظام ان اعلن عن اتخاذ إجراءات لتأمين مخزون كافي من القمح, واعتماد سياسة الاستيراد للقمح الروسي، عبر توقيع عقود مع الشركات الروسية لاستيراد كميات من المادة.

وشهدت سوريا، التي كانت في الماضي مكتفية ذاتيا من القمح بموجب سياسة تدعمها الحكومة، هبوطا حادا في الإنتاج منذ نشوب الحرب هناك.