أعلن مصدر عسكري، يوم الاحد، ان الأشخاص الذين ظهروا في صور أثناء إلقاء القبض عليهم لقيامهم بالسرقة في إحدى المناطق المحررة ليسوا من الجيش النظامي.

واشار المصدر، في تصريح لوكالة (سانا)، الى ان " الأشخاص الذين ظهروا في صور وفيديوهات أثناء إلقاء القبض عليهم لقيامهم بالسرقة في إحدى المناطق المحررة ليسوا جنودا في الجيش السوري وهم مطلوبون للأجهزة الأمنية".

واظهرت وسائل التواصل في الأيام الماضية صورا ومقاطع فيديو لعناصر قيل أنها من الجيش النظامي أثناء سرقتهم البيوت والمحال التجارية في مناطق جرى تحريرها مؤخرا من قبضة المعارضة المسلحة في مناطق بجنوب دمشق وريفها.

كما أظهرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأسواق "التعفيش" التي انتشرت في ضاحية الأسد بريف دمشق وغيرها من المناطق التي حررت مؤخرا بعد طرد المسلحين منها.

وانتشرت ظاهرة التعفيش منذ بداية الأزمة في سوريا، حيث تقوم على قيام فئات معينة باستغلال غياب القوى الأمنية والنظام في مناطق تم استعادة السيطرة عليها، ليقوموا بنهب وسرقة المنازل والمحلات والمعامل، وبيعها في أسواق محددة عرفت بسوق "التعفيش" بأسعار زهيدة.