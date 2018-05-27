اعلن مشفى الأسد الجامعي بدمشق يوم الاحد، عن حاجته للتعاقد مع 50 طبيبا من حائزي البورد السوري .

وذكرت وكالة الانباء "سانا" ان الاختصاصات المطلوبة شملت "العناية المشددة والداخلية العامة والأمراض العصبية وأمراض الكلية وجراحة الأوعية والمفاصل والأشعة التشخيصية والتداخلية والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل والتخدير والإنعاش والتشريح المرضي والصيدلة".

وافاد اعلان المشفى أن تقديم الطلبات سيتم في "ديوان المشفى حيث يبدأ اعتبارا من الثاني عشر من حزيران ولغاية الثامن والعشرين منه."