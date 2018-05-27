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مشفى الاسد الجامعي يعلن عن حاجته للتعاقد مع 50 طبيبا من مختلف الاختصاصات
الاخبار المحلية

اعلن مشفى الأسد الجامعي بدمشق يوم الاحد، عن حاجته للتعاقد مع 50 طبيبا من حائزي البورد السوري .


 

 

وذكرت وكالة الانباء "سانا" ان الاختصاصات المطلوبة شملت "العناية المشددة والداخلية العامة والأمراض العصبية وأمراض الكلية وجراحة الأوعية والمفاصل والأشعة التشخيصية والتداخلية والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل والتخدير والإنعاش والتشريح المرضي والصيدلة".

 

وافاد اعلان المشفى أن تقديم الطلبات سيتم في "ديوان المشفى حيث  يبدأ اعتبارا من الثاني عشر من حزيران ولغاية الثامن والعشرين منه."

 

يشار الى ان مشفى الأسد الجامعي الذي افتتح عام 1988 في دمشق يعد من أكبر المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي ويقدم الخدمات الطبية العلاجية والجراحية للمرضى بأحدث أساليب الطب ويقوم بتدريب الطلاب والأطباء من خريجي الجامعات السورية والمساهمة في البحث العلمي
2018-05-27 18:26:12
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