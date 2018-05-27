خصص مجلس الوزراء, يوم الاحد, لجنة إعادة إعمار المناطق المحررة مؤخرا بمبلغ 50 مليار ليرة سورية ليتم صرفها حسب الأولويات لإعادة الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية وعودة مؤسسات الدولة إلى تلك المناطق.

وضع مجلس الوزراء، في اذار الماضي، خطة لإعادة إعمار تنموية وخدمية وعمرانية وتنظيمية واستثمارية شاملة للغوطة الشرقية، وخطة لعودة الأهالي المهجرين إلى مدنهم وقراهم.

وكان مجلس الوزراء خصص نحو ملياري ليرة سورية في تشرين الثاني الماضي لاعادة اعمار دير الزور.

وفي سياق اخر, كلف المجلس وزارة السياحة إنجاز الخارطة الاستثمارية السياحية والعمل على إعادة تأهيل واستثمار المشاريع السياحية في المناطق المحررة وتأهيل وتدريب الكادر البشري العامل بالقطاع السياحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير السياحة بشر اليازجي حول أهم عناوين القطاع السياحي والمشاريع والاستثمارات السياحية التي تم تنفيذها وقيمها التقديرية وما تم تحقيقه من إيرادات في القطاع السياحي بشقيه العام والخاص.وطلب المجلس من كل الوزارات تشكيل فرق عمل متخصصة بالاستثمار تقوم بوضع رؤية استثمارية تتلاءم مع توجهات الوزارة وبما يشكل رافدا رئيسيا للخارطة الاستثمارية على المستوى الوطني وداعما لعمل هيئة الاستثمار.