شهدت المنطقة الجنوبية، يوم الاحد، حالة من عدم الاستقرار الجوي مع تشكل عاصفة غبارية مترافقة مع عواصف رعدية، وسط هطول امطار في عدة مناطق.

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وأوضح المتنبئ الجوي في المديرية العامة للأرصاد الجوية هاشم شربا ، في تصريح لوكالة (سانا)، أنه "من المتوقع أن تتأثر مدينة دمشق بهذه الحالة الجوية لفترة محدودة مع هطولات مطرية موحلة", مشيرا إلى إمكانية "بقاء حالة عدم الاستقرار الجوي هذه حتى نهاية الأسبوع".

وأضاف شربا أنه "تم تسجيل هطولات مطرية في الكسوة ومطار دمشق باتجاه الجنوب الشرقي، ومن المتوقع امتداد هذه الحالة إلى القلمون والمناطق الوسطى قبل أن تنتقل إلى المناطق الشمالية حيث يضعف تأثيرها تدريجيا".

وتكون درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 32-19

المنطقة الجنوبية 31-18

المرتفعات الجبلية 25-14

المنطقة الوسطى 32-19

المنطقة الساحلية 27-20

لمنطقة الشمالية 33-19

منطقة الجزيرة 35-22

المنطقة الشرقية 37-23

منطقة البادية 36-21.

وتميل غدا الاثنين درجات الحرارة للانخفاض تدريجيا مع بقائها اعلى من معدلاتها بنحو 2 الى 3 درجات مئوية في معظم المناط،ق نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بمقدمة منخفض جوي مرفق بكتلة رطبة نسبيا في طبقات الجو العليا .