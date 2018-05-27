ألقى طيران الجيش النظامي، يوم الأحد، منشوراً دعا من خلاله مسلحي بلدتي سرمدا والدانا بريف ادلب الشمالي الى ترك سلاحهم وتسوية وضعهم والتعاون مع النظام.

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وتضمن المنشور، الذي نشرته معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، "هذه هي فرحة الاطفال.. فرحة الاهل بعد تخليصهم من الارهاب والمسلحين... اهلنا الاعزاء كونوا عوناَ للجيش لمساعدته في اعادة البسمة الى وجوه اطفالنا .. نحن معكم".

وكانت قاعدة حميميم اعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن القضاء على "النصرة" بادلب سيكون قبل نهاية العام الجاري، مشيرة الى ان التنظيم يعزز قدراته الدفاعية في مناطق سيطرته بالمحافظة، خشية وقوع هجوم عسكري محتمل.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.