أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الاحد، القانون رقم 18 لعام 2018 المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم من رسوم تجديد رخص البناء لمدة عام من تاريخ نفاذه.

ونشرت وكالة (سانا) الرسمية نص القانون، وجاء فيه:

المادة(1)

يعفى من رسوم تجديد رخص البناء الصناعيون والحرفيون المخصصون بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون بتجديدها لعدم تمكنهم من استكمال البناء بسبب الظروف الراهنة.

المادة(2)

لا ترد رسوم رخص البناء المجددة والمسددة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة(3)

يعمل بهذا القانون لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه.

المادة(4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وجاء صدور القانون بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-9-1439 هجري الموافق 21-5-2018 ميلادي.

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أوضح سابقاً أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة الاجراءات الحكومية لتشجيع إعادة إعمار المنشآت الصناعية وهو قانون شامل لا يستثني أحدا ويتطلب حضور صاحب الطلب للحصول على تجديد الترخيص.

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