داهمت قوى الأمن الداخلي، سوق "التعفيش" في ضاحية الأسد بريف دمشق وصادرت المعروضات ونظمت ضبوط بالمخالفات، بعد مطالبات مستمرة من أهالي الضاحية بإزالة هذه الظاهرة .

وأفادت صحيفة (الوطن) المحلية في عددها الصادر يوم الأحد، أنه خلال ساعات ما بعد الظهيرة، من يوم السبت بدأت عناصر وزارة الداخلية بمداهمة سوق التعفيش على أطراف ضاحية الأسد ومصادرة جميع ما يتم عرضه على الأرصفة والطرقات.

وأظهرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأسواق "التعفيش" التي انتشرت في ضاحية الأسد بريف دمشق وغيرها من المناطق التي حررت مؤخرا بعد طرد المسلحين منها.

كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا أظهرت لحظة إلقاء الشرطة العسكرية الروسية القبض في بلدة ببيلا في جنوب دمشق على وحدات يقال إنها تابعة أوموالية للجيش السوري بعد قيام عناصرها بعملية "تعفيش".

ويشار إلى أن أهالي ضاحية الأسد بريف دمشق اعترضوا أكثر من مرة على وجود سوق "للتعفيش" في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية، ما دفع الجهات المختصة لمتابعة الموضوع وإزالة هذه الظاهرة.

وانتشرت ظاهرة التعفيش منذ بداية الأزمة في سوريا، حيث تقوم على قيام فئات معينة باستغلال غياب القوى الأمنية والنظام في مناطق تم استعادة السيطرة عليها، ليقوموا بنهب وسرقة المنازل والمحلات والمعامل، وبيعها في أسواق محددة عرفت بسوق "التعفيش" بأسعار زهيدة.

سيريانيوز