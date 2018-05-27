قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، يوم الأحد، إن التواجد الإيراني في سوريا مستمر مادام الإرهاب يهدد الأمن في سوريا ومادامت الحكومة السورية تطلب ذلك.

ووصف شمخاني في تصريح لقناة "الجزيرة"، الاستراتيجية الإيرانية بأنها "ثابتة لا تعرف التغيير ولا تختص بسوريا فحسب بل تتعدى ذلك للدفاع عن فلسطين".

وأوضح شمخاني أن "سياسة إيران تهدف إلى تحقيق الاستقرار وجعل المنطقة خالية من التوتر والعدوان والمساهمة في استتباب السلام والاستقرار والأمن والمساعدة على تنمية دول المنطقة ونشر الرخاء فيها".

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، أن "الإيرانيين حلوا ضيوفا على الحكومة السورية وهذه الحكومة تشعر بالمسؤولية تجاههم كمستشارين عسكريين بقدر ما تبدي حساسية تجاه الاعتداء على بلدها من جانب الإرهابيين ومن يدعمهم".

وتعتبر ايران تواجد قواتها في سوريا امر شرعي، وجاء بطلب من دمشق، ولن تخرج منها، وذلك رداً على مطالبات دولية لاسيما أميركا بإخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وتقدم ايران الدعم للنظام السوري، بشكل عسكري وسياسي واقتصادي، حيث تتواجد قوات الحرس الثوري الإيراني الى جانب الجيش النظامي، كما تدعم طهران مجموعات عدة تعمل في الميدان وبعضها يعمل على حراسة المراقد الشيعية في سوريا.