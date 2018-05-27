أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، مقتل مستشارين عسكريين وإصابة آخرين في محافظة دير الزور نتيجة هجوم مسلح على نقطة للجيش النظامي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المستشارين العسكرين الروس كانوا موجودين في نقطة للجيش النظامي، أثناء استهدافها من قبل المسلحين، مضيفة أن النظامي رد الهجوم وتمكن من القضاء على نحو 40 مسلحا، وتدمير 6 سيارات مجهزة بأسلحة ثقيلة.

وتابعت الوزارة ان "اثنين من المستشارين الروس قتلوا مباشرة في الهجوم وأصيب 5 آخرون، وتم نقلهم للمشفى، حيث توفي اثنان آخران هناك".

وأشار البيان إلى أن القوات السورية بالمشاركة مع المستشارين والجنود الروس استطاعوا قتل 40 إرهابيا خلال المعركة التي استمرت حوالي ساعة، وتمكنوا أيضا من تدمير 6 عربات مثبتة عليها أسلحة ثقيلة.

وسبق ان قتل عدد من العسكريين الروس, خلال العمليات العسكرية في عدة مناطق, وذلك منذ بدء التدخل الروسي بسوريا 30 أيلول عام 2015, دعما للنظام السوري.

وبدأت روسيا, عمليات عسكرية في سوريا, منذ 30 أيلول 2015, حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام, بشن هجمات على عدة مناطق , انتهت بسيطرة الاخير عليها, وذلك قبل الاعلان عن البدء بسحب الجزء الرئيسي من قواتها على الأرض بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما "أنجزت مهمتها في سوريا", لكنها أعلنت عن مواصلة ضرباتها ضد "أهداف إرهابية" في سوريا.

سيريانيوز