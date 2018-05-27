تترأس سوريا بدءا من يوم الاثنين "المؤتمر الدولي لنزع السلاح"، الذي يعقد في جنيف السويسرية بمشاركة 65 دولة.

وقالت صحيفة "الوطن" المحلية، أن "سوريا ستترأس المؤتمر المزمع عقده لمدة 4 أسابيع، رغم حملة أمريكية إسرائيلية معارضة".

بينما نقلت قناة "الميادين" عن مندوب سوريا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حسام الدين آلا، قوله إن "جدول أعمال المؤتمر "يتضمن قضايا تتعلق بنزع السلاح النووي".

وبحسب "الميادين" فقد أجرى الجانب الأمريكي خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع الجانب الروسي من أجل الضغط على سوريا ودفعها للتنازل عن رئاسة المؤتمر من دون نتيجة.

من جهته قال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة في جنيف، روبرت وود، ان يوم الاثنين المقبل، (الموافق لابتداء رئاسة سوريا للمؤتمر)، سيكون "أحد أحلك الأيام في تاريخ مؤتمر نزع السلاح".

ويستمر المؤتمر لغاية يوم 24 حزيران القادم بحضور 65 من دول العالم، من بينها الدول الخمس دائمة العضوية.

و"المؤتمر الدولي لنزع الأسلحة"، هو منظمة أممية تُعنى بالعمل على نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ومراقبة التسلح في العالم.

وتتولى الدول المشاركة في مؤتمر نزع السلاح في جنيف، رئاسة المؤتمر بشكل دوري وذلك وفق تسلسل الأحرف الأبجدية.

ولا يمكن تغيير هذه القاعدة دون إجماع بين كل الدول المشاركة، والمؤتمر هو الهيئة الدائمة الوحيدة في العالم التي تتم فيها مناقشة ملف أسلحة الحرب بشكل دائم.

سيريانيوز