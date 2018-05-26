قتل وأصيب عدد من عناصر "الدفاع المدني" (الخوذ البيضاء) جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون، يوم السبت، على مقرهم في ريف حلب الجنوبي.

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وذكرت المنظمة، على حسابها موقع (تويتر)، أن "مجموعة مسلحة مجهولة داهمت مركز "الدفاع المدني" في بلدة تل حديا (مركز الحاضر) في ريف حلب الجنوبي، وأطلقت النار مباشرة على متطوعيها، قتلت خمسة منهم واصيب اثنان آخران بجروح".

من جهتها، أكدت مصادر معارضة الحصيلة ذاتها، مشيرة الى ان الهجوم استهدف مقر للخوذ البيضاء في قرية تل حدية بريف حلب الجنوبي.

بدورها، قال مدير مركز "الحاضر" أحمد الحميش ، في تصريح لوكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب)، ان "المجموعة هاجمت مركز الحاضر ، وقتلت 5 من العناصر المناوبين بعدما عصبت عيونهم، فيما أصيب إثنان آخران بجروح وتمكن عنصران آخران من الهرب".

ولم يتم التعرف على ملامح المسلحين، وفق الحميش "إذ كانوا ملثمين، وفروا بعدما سرقوا بعض العتاد وآلية للمركز ومولدات كهربائية".

ولم تتوفر معلومات حول سبب القتل، إن كان بدافع السرقة أم لأغراض سياسية.

ونادراَ ما تتعرض مراكز منظمة "الدفاع المدني" لهجمات مماثلة، وسبق أن قتل 7 من عناصر "الخوذ البيضاء" في شهر اب الماضي، برصاص مجهولين تسللوا الى مركزهم في مدينة سرمين في محافظة ادلب .

وتتعرض المنظمة لانتقادات واتهامات من جهات عدة، لاسيما من النظام السوري وحليفته روسيا، اللذين يعتبرانها مرتبطة بتنظيم "القاعدة" وتعمل على تنفيذ "أجندات" غربية.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من ادلب وعلى مناطق جنوب حلب وشمال حماة، حيث تتواجد ايضاً فصائل اسلامية من أبرزها حركة "نور الدين الزنكي" وهيئة "أحرار الشام"، المنضوية في اطار ائتلاف هيئة "تحرير سوريا".