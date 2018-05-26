كشفت صحيفة (الشرق الأوسط) نقلاَ عن مصادر دبلوماسية غربية، ان إسرائيل أبلغت روسيا قرارها توسيع "الخطوط الحمراء" في سوريا .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأوضحت المصادر ان تل أبيب أبلغت موسكو قرارها توسيع "الخطوط الحمراء"، بما يشمل منع إيران من تثبيت وجودها العسكري وميلشياتها و"حزب الله" في جميع الأراضي السورية وليس فقط في الجنوب".

وكانت إسرائيل تشدد مرارا على أن من أهم أهدافها في سوريا منع إيران من نقل صواريخ إلى قواتها أو «حزب الله» فضلا ن منع قيام قواعد عسكرية في سوريا.

وتعتبر ايران تواجد قواتها في سوريا امر شرعي، وجاء بطلب من دمشق، ولن تخرج منها، وذلك رداً على مطالبات دولية لاسيما اسرائيل و أميركا بإخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وتقدم إيران الدعم للنظام السوري، بشكل عسكري وسياسي واقتصادي، حيث تتواجد قوات الحرس الثوري الإيراني دعما لمعارك الجيش النظامي، كما تدعم طهران مجموعات عدة تعمل في الميدان، وبعضها يعمل على حراسة المراقد الشيعية في سوريا.

يشار الى ان اسرائيل استهدفت بالصواريخ، في الفترة الاخيرة، عدة مراكز ومواقع ايرانية في مناطق بسوريا.