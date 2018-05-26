واصل الجيش النظامي، يوم السبت، شن عمليات قصف، ضد الفصائل المعارضة، في مناطق بريف حماه الشمالي الغربي.

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان قصفاً مدفعياً شنه الجيش النظامي على مواقع لمجموعات مسلحة في اللطامنة والزكاة بريف حماه الشمالي.

من جهتها، تحدثت مصادر معارضة ان قصف مدفعي شنه النظامي استهدف مدن وبلدات اللطامنة، كفرزيتا، الصخر، الهبيط، حصرايا، الأربعين، والزكاة.

وكانت مناطق بريف حماه الجنوبي شهدت عمليات عسكرية شنها الجيش النظامي، قبل انتهاء تنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء الوجود المسلح في المنطقة، حيث تم اخراج المئات من المسلحين مع عائلاتهم باتجاه الشمال السوري.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، في وقت سابق من الشهر الجاري، إعادة الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية بعد إرغام التنظيمات المسلحة على تسليم أسلحتها والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي..

وتقع البلدات الواقعة في ريف حماه تحت سيطرة عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".