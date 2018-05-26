سقط جرحى، يوم السبت، جراء انفجار لغم ارضي وإطلاق نار في مدينة درعا وريف حمص.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، بحسب صفحاتها على مواقع الواصل الاجتماعي، ان طفلين أصيبا بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في بلدة تلذهب بمنطقة الحولة بريف حمص الشمالي.

من جهة اخرى، اشارت مصادر مؤيدة الى إصابة مدني جراء إطلاق المجموعات المسلحة النار على حي شمال الخط بمدينة درعا

وسبق أن لقي عشرات الأشخاص حتفهم و أصيب آخرون جراء حوادث اطلاق نار او قنص او نتيجة الألغام المزروعة في عدة مناطق سورية.