أصيب عدد من مسلحي قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم السبت، جراء انفجار وقع في مدينة الحسكة.

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وذكرت مصادر مؤيدة ونشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت في حي غويران بمدينة الحسكة، مما اسفر عن اصابة عدد من مسلَّحي "قسد".

ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار.

وشهدت عدة مناطق بالحسكة وريفها في الفترة الاخيرة انفجارات بواسطة عبوات ناسفة او سيارات مفخخة، اسفرت عن سقوط ضحايا، وغالبا ما يتبنى "داعش" مسؤوليته عن معظم هذه التفجيرات.