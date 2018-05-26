ريال مدريد يهزم ليفربول ويتوج بطلاً لدوري الابطال للمرة الـ13 والثالثة توالياً اخبار الرياضة شارك

توج ريال مدريد بطلا للمرة 13 بلقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه في النهائي 3-1 على حساب ليفربول السبت على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا أحرز ثلاثية الريال كل من الفرنسي كريم بنزيمة في (51) والويلزي غاريث بايل في (64 و83) أهداف الفريق الملكي، فيما سجل السينغالي ساديو مانيه هدف ليفربول الوحيد في (55).



وعزز ريال رقمه القياسي محرزاً لقبه الثالث عشر والرابع في آخر خمس سنوات بعد 2014 و2016 و2017، فيما تجمد رصيد ليفريول عند 5 ألقاب آخرها في 2005.



وبعدما أصبح الموسم الماضي أول فريق منذ انطلاق مسابقة دوري الأبطال بصيغتها الحالية (1993) يحتفظ باللقب، نجح ريال الذي خاض النهائي الـ16 له، في أن يصبح رابع من يتوج بلقب أبرز مسابقة أوروبية لثلاثة مواسم متتالية.



وكان النادي الملكي نفسه أول من يحقق هذا الإنجاز في كأس الأندية الأوروبية البطلة (خمس مرات متتالية بين 1956 و1960)، ثم لحق به أياكس أمستردام الهولندي أعوام من 1971 حتى 1973 وبايرن ميونيخ الألماني بين 1974 و1976.



كما أصبح مدربه الفرنسي زين الدين زيدان (45 عاماً) أول مدرب يحرز اللقب 3 مرات توالياً وعادل انجاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي (مع ميلان الايطالي 2003 و2007، وريال 2014) والإنكليزي بوب بايسلي (ليفربول 1977 و1978 و1981).



بدوره، توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بلقبه الخامس مقترباً خطوة إضافية من صاحب الرقم القياسي الإسباني فرانسيسكو خنتو الذي أحرز اللقب 6 مرات مع ريال مدريد بالذات بين 1956 و1966. سيريانيوز 2018-05-26 19:07:32 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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