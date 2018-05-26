مواصلاً ارتفاعه.. الذهب يسجل 16300 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم السبت، ارتفاعه ، حيث وصل غرام الـ21 قيراط الى 16300 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ16300 ليرة للمبيع، وبسعر 16200 ليرة للشراء, كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط 13971 ليرة للمبيع، و13871 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الـ21 قيراط وصل، يوم الخميس الماضي، الى 16200 ليرة مبيع، و 16100 ليرة شراء, سيريانيوز

2018-05-26 15:46:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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