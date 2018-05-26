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قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في شارع 30 بإدلب
الاخبار المحلية

   افادت مصادر اعلامية يوم السبت عن سقوط ضحايا في انفجار سيارة مفخخة في شارع 30 في مدينة إدلب

 

 

 


 

 

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وافادت المصادر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 16 آخرين في التفجير المذكور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن وقوع التفجير .

وكان سقط ضحايا، اوائل الشهر الجاري جراء انفجار عبوة ناسفة عبوة ناسفة بالقرب من مستشفى جواد في مدينة الدانا بريف ادلب الشمالي.

كما سقط قتلى وجرحى في 3 أيار الجاري ، نتيجة وقوع انفجارين بسيارة مفخخة وعبوة ناسفة في ريف ادلب الشمالي.

وتشهد محافظة ادلب من فترة لأخرى عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

كما تشهد المحافظة سلسلة محاولات وعمليات اغتيال على نطاق واسع ، طالت مدنيين ومقاتلين من فصائل إسلامية و معارضة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.

سيريانيوز
2018-05-26 10:49:37
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