عقد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن يوم السبت، لقاء القمة الثاني مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني، عن المتحدث باسم المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية يون يونغ تشان ،قوله أن "الرئيس مون عقد اللقاء بعد ظهر اليوم في دار الوحدة في الجانب الشمالي من قرية بانمونجوم الحدودية."

وأضاف يون أن "الرئيسين تبادلا وجهات النظر بصراحة حول كيفية تنفيذ بيان بانمونجوم الموقع عليه بتاريخ 27 نيسان وعقد لقاء القمة الكوري الشمالي الأمريكي بنجاح"، لافتاً إلى أن "الرئيس مون سيعلن بنفسه عن نتيجة اللقاء وفقا لما اتفق عليه الجانبان".

ومن المقرر أن يعلن مون نتائج اجتماعه الذي استمر ساعتين مع كيم صباح الأحد، بحسب ما ذكره المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية .

وهذا هو ثاني اجتماع قمة بين الكوريتين خلال شهرين.

وكان زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية التقوا لأول مرة عند النقطة الحدودية في بانمونغوم، الجمعة 30 نيسان، حيث عبر زعيم كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية كوريا الجنوبية لعقد قمة مع الرئيس مون جاي إن.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرا إلغاء قمته المقررة مع رئيس كوريا الشمالية في سنغافورة الشهر المقبل، مشيرا إلى جهوزية الجيش الأمريكي للرد على أية استفزازات كورية.