الملك جيمس يقود كليفلاند لفوز ثمين أمام بوسطن ويجبره على خوض لقاء سابع وحاسم اخبار الرياضة شارك

قاد النجم ليبرون جيمس فريقه كليفلاند كافالييرز للفوز على ضيفه بوسطن سلتيكس 109-99، في المباراة السادسة ضمن نهائي المنطقة الشرقية لـ "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليعادل السلسلة 3-3 ويفرض مباراة سابعة حاسمة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحقق جيمس 46 نقطة و11 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، مسجلا 40 نقطة على الأقل في سابع مباراة ضمن الأدوار النهائية "بلاي أوف" لهذا الموسم، ويبقي على آمال فريقه ببلوغ نهائي الدوري للمرة الرابعة تواليا، وآماله الشخصية ببلوغ هذا النهائي للمرة الثامنة تواليا (بلغه في المواسم الثلاثة الماضية مع كليفلاند، وقبلها أربع مرات تواليا مع ميامي هيت).



وعادل "الملك" جيمس البالغ من العمر 33 عاما، رقم أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان، كثاني أفضل لاعب يحقق 40 نقطة على الأقل ضمن الـ "بلاي أوف" في موسم واحد. وحقق جوردان ذلك سبع مرات عام 1989 مع فريقه شيكاغو بولز، بينما يحمل النجم السابق للوس أنجليس ليكرز جيري وست الرقم القياسي مع ثماني مباريات، وحققه عام 1965.



ويتوقع ألا تكون المباراة السابعة سهلة على كليفلاند، بطل الدوري 2016 والوصيف عامي 2015 و2017، اذ سيكون في حاجة الى الفوز على بوسطن في معقله، وهو ما لم يتمكن أي فريق من تحقيق في "بلاي أوف" الموسم الحالي. والمفارقة ان كل فريق في سلسلة سلتيكس وكافالييرز، لم يخسر أي مباراة على أرضه. سيريانيوز 2018-05-26 08:47:34 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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