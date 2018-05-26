خطا هيوستن روكتس خطوة هامة نحو تجريد غولدن ستايت ووريرز من لقب بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بتقدمه عليه 3-2 في سلسلة نهائي المنطقة الغربية بعد فوزه 98-94 في المباراة الخامسة من أصل سبع ممكنة.

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ويدين هيوستن بتحقيقه فوزه الثاني تواليا وتحويل تخلفه الى تقدم 3-2 لايريك غوردون الذي دخل من مقاعد البدلاء وسجل 24 نقطة وخطف الكرة من الضيوف في آخر استحواذ لهم في اللقاء، واضعا فريقه على بعد فوز من النهائي الأول له منذ 1995 حين توج باللقب لموسمين على التوالي.



وفي ظل معاناة نجم الفريق جيمس هاردن الذي اكتفى بتسجيل 19 نقطة، نجح غوردون في فرض نفسه نجما للقاء بمساندة من صانع الألعاب كريس بول الذي سجل 20 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة، لكنه اضطر لترك زملائه في اواخر اللقاء بسبب إصابة عضلية.



أما من جهة غولدن ستايت الذي أصبح مهددا بالغياب عن نهائي الدوري للمرة الأولى في المواسم الأربعة الأخيرة، فقدم الرباعي الكبير كيفن دورانت (29 نقطة) وستيفن كوري (22 مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة) وكلاي تومسون (23) ودرايموند غرين (12 مع 15 متابعة و4 تمريرات حاسمة) مباراة جيدة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقه السقوط للمرة الأولى في مباراة خامسة من سلسلة في الـ"بلاي اوف" منذ 2015.