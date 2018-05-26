أعلنت لجنة إعادة إعمار الرقة أنها عثرت منذ بداية العام الجاري على 900 جثة ضمن مقابر جماعية داخل المدينة، تعود لأشخاص قتلهم مسلحو تنظيم "داعش".

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وقالت اللجنة في بيان، نقلته شبكة روداو الكردية، إنه "منذ كانون الثاني الماضي وحتى الآن، أسفرت عمليات البحث عن العثور على 900 جثة".

وأوضح عضو لجنة إعادة إعمار الرقة، عبدالرؤوف أحمد, بحسب الشبكة, أن "غالبية الجثث تعود لأطفال ونساء يصعب التعرف على هوياتهم".

وحسب المعلومات الأولية، فإن الجثث تعود لأناس حاولوا الفرار من الرقة، إلا أنهم قتلوا على يد مسلحي تنظيم "داعش".

وتتبع لجنة إعادة إعمار الرقة مجلس الرقة المدني الذي أسسته "قوات سوريا الديمقراطية" في عام 2017، بهدف تولي إدارة شؤون المدينة بعد طرد تنظيم "داعش" منها. ويضم أكثر من 100 عضو من سكان الرقة.

وكانت الرقة تحت سيطرة "داعش" بأكملها, منذ عام 2014، قبل ان يتم استعادتها في 2017 من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.