أعلنت تركيا وأمريكا، يوم الجمعة، أنهما اتفقتا على وضع خارطة طريق للتعاون في مدينة منبج بريف حلب، خلال اجتماع مشترك حضره مسؤولون أمريكيون وأتراك من مجموعة العمل الخاصة بسوريا.

وأفادت وكالة (رويترز) أن أنقرة وواشنطن أعلنتا في بيان مشترك أن "مجموعات عمل تركية وأمريكية اجتمعت في أنقرة ووضعت خارطة طريق للتعاون لضمان الأمن والاستقرار في مدينة منبج شمالي سوريا".

وأعلنت تركيا في وقت سابق أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيجتمع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في 4 حزيران المقبل، لبحث توصيات مجموعات العمل المشتركة.

وقال جاويش أوغلو، أن تركيا ستتحرك مع الولايات المتحدة في منبج بريف حلب، وذلك عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو في بروكسل، الشهر الماضي.

وتعتبر قضية منبج شمال سوريا، أحد أبرز أسباب التوتر في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

وتتمركز في مدينة منبج قاعدة عسكرية أمريكية، وهي المدينة التي وصفتها السلطات التركية بالمحطة التالية في عمليتها العسكرية شمال غربي سوريا بعد عفرين.

وتخضع منبج لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية محورها العسكري فيما يعتبر حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري واجهتها السياسية.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.

وسبق أن أكدت أنقرة مرارا العزم التوجه إلى مدينتي تل رفعت ومنبج شمال سوريا بهدف طرد المقاتلين الأكراد منها، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي بدأت في 20 كانون الثاني الماضي، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين.

سيريانيوز