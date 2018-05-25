أفادت السلطات الأمريكية، يوم الجمعة، بأن شخصين اثنين أصيبا بجروح نتيجة تعرضهما لحادث إطلاق نار في مدرسة إعدادية في مدينة نوبلسفيل شمال ولاية إنديانا الأمريكية، ونقلا إلى مستشفى بضواحي المدينة لتلقي العلاج.

ونقلت وسائل إعلامية أمريكية، عن برايانت أوريم، وهو متحدث باسم الشرطة المحلية، قوله أن "الشخصين المصابين بجروح جراء اعتداء بسلاح ناري وقع في المدرسة نقلا إلى المستشفى التابع للكنيسة الميثودية بنوبلسفيل وتم إبلاغ عائلتيهما بالحادث".

وأضاف أوريم أن "المشتبه به في إطلاق النار كان يتصرف بمفرده على ما يبدو وأنه جرى توقيفه، دون أن يكشف أي تفاصيل عن هويته".

ووقع الهجوم في نوبلسفيل بعد مرور أسبوع على حادث إطلاق النار في مدرسة مدينة "سانتا في" بولاية تكساس الأمريكية، والذي أودى بحياة ثمانية طلاب ومدرسين اثنين.

ويشار إلى أنه سبق و شهدت الولايات المتحدة الأمريكية عدة حوادث إطلاق نار و طعن وحوادث سير ما أدى لوقوع ضحايا.

سيريانيوز